وظائف للجنسين في شركة تقنية متعاقدة مع جهة حكومية

وظائف للجنسين في شركة تقنية متعاقدة مع جهة حكومية

2018/10/02
الساعة 9:49 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة متخصصة في مجال التقنية، ومتعاقدة مع جهة حكومية عن توفر وظائف شاغر للجنسين على النحو التالي:

• مطور مواقع أول senior php developer
خبرة سنتين على الأقل

• مطور مواقع php developer
لا يشترط خبرة

• مصمم مواقع web designer
يشترط أعمال سابقة

• شبكات networks
لا يشترط خبرة

وعلى من يرغب في التقديم على الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على : [email protected]

 

 


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