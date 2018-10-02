وظائف للجنسين في شركة تقنية متعاقدة مع جهة حكومية

المواطن - الرياض
أعلنت شركة متخصصة في مجال التقنية، ومتعاقدة مع جهة حكومية عن توفر وظائف شاغر للجنسين على النحو التالي:
• مطور مواقع أول senior php developer
خبرة سنتين على الأقل
• مطور مواقع php developer
لا يشترط خبرة
• مصمم مواقع web designer
يشترط أعمال سابقة
• شبكات networks
لا يشترط خبرة
وعلى من يرغب في التقديم على الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على : [email protected]
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