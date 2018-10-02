وظائف للجنسين في شركة تقنية متعاقدة مع جهة حكومية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة متخصصة في مجال التقنية، ومتعاقدة مع جهة حكومية عن توفر وظائف شاغر للجنسين على النحو التالي:

• مطور مواقع أول senior php developer

خبرة سنتين على الأقل

• مطور مواقع php developer

لا يشترط خبرة

• مصمم مواقع web designer

يشترط أعمال سابقة

• شبكات networks

لا يشترط خبرة

وعلى من يرغب في التقديم على الوظائف، إرسال السيرة الذاتية على : [email protected]