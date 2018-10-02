وظائف للرجال بشركة الشايع الدولية في مدينة الرياض.. هنا المميزات والشروط

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الشايع الدولية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للدوام الكامل للسعوديين (رجال) بمدينة (الرياض)، وذلك في قسم المبيعات، للعمل بمسمى (ممثل مبيعات، ومساعد مدير معرض، ومدير معرض)، علماً بأن المقابلات سوف تكون غداً الأربعاء بتاريخ 2018/10/03م من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً، في فرع الشركة الرئيسي في البوابة الاقتصادية.

الشروط:

– الرجال فقط.

– اللباقة وحسن المظهر.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– يفضّل من لديه الخبرة في نفس المجال.

– يفضّل من لديه القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية.

المميزات:

– راتب أساسي + بدل سكن + بدل نقل (تحدد بعد المقابلة).

– عمولات ربع سنوية (حسب سياسة الشركة).

– عمولات سنوية (حسب سياسة الشركة).

– تأمين طبي للموظف.

– دورات تدريبية وتطويرية.

– زيادات سنوية بناءً على تقييم الأداء.

– بطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة.

– إمكانية التطور الوظيفي بناءً على مسار وظيفي واضح.

ملاحظة هامة:

– يرجى إحضار السيرة الذاتية.

موعد التقديم:

– سوف يكون موعد المقابلات غداً الأربعاء الموافق 2018/10/03م من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

مكان المقابلة:

– الرياض – في مقر الشركة الرئيسي (البوابة الاقتصادية) – بوابة رقم 5

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