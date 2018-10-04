وظائف محاضر شاغرة للجنسين في جامعة الجوف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الجوف -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف محاضر شاغرة للرجال والنساء في التخصصات الموضحة في الجدول المرفق، وسيكون التعيين بالنسبة لجميع التخصصات (ما عدا تخصصات الشريعة واللغة العربية) وفق نظام التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي (للحصول على درجة الدكتوراه) من قبل الجامعة وفق نظام الابتعاث، بحيث تستكمل إجراءات التعيين بعد إرفاق المتقدم ما يثبت بداية دراسته في برنامج الدكتوراه.

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم حاصلاً على درجتي البكالوريوس والماجستير انتظاماً من جامعة موصى بها وبتقدير جيد جداً على الأقل.

. أن يكون المتقدم قد أنهى درجة البكالوريوس والماجستير بنظام التفرغ الكامل ولديه موافقة من جهة عمله.

. أن لا يتجاوز عمر المتقدم 36 سنة عند تقديم الطلب.

. ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين.

. أن يكون تخصص الماجستير (والدكتوراه في حال البدء في الدراسة) امتداداً لتخصص البكالوريوس.

. أن تكون الجامعة التي يدرس بها الدكتوراه (في حال البدء فيها) من ضمن أول 500 جامعة في تصنيف شنغهاي أو QS .

. اجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين تعبئة النموذج الخاص وتحميل المستندات بهيئة ملف PDF على ألا يزيد حجم الملفات عن 5 ميغابايت، تشمل وفق الترتيب التالي:

1- السيرة الذاتية وفيها جميع أرقام التواصل.

2- صورة واضحة من بطاقة الأحوال أو كرت العائلة للنساء فقط.

3- صورة واضحة لوثيقة التخرج في البكالوريوس.

4- صورة واضحة من السجل الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس.

5- صورة واضحة لوثيقة التخرج في الماجستير.

6- صورة واضحة من السجل الأكاديمي لمرحلة الماجستير.

7- صورة شهادة إنهاء الامتياز لأصحاب التخصصات الطبية.

8- صورة من معادلة الشهادة إذا كان المتقدم متخرجاً من جامعة غير سعودية.

9- إفادة انتظام أو قبول دكتوراه إن وجدت.

10- الأبحاث العلمية إن وجدت.

11- أي مستندات أُخرى.

ودعت الجامعة من تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط: (هنا)، علما بأن التقديم متاح خلال الفترة من 23/ 1/ 1440هـ إلى 9/ 2/ 1440هـ، وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق شروط الإعلان.