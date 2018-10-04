وظائف مدرس لغة شاغرة للجنسين في جامعة الجوف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الجوف -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من وظائف (مدرس لغة) الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجتي البكالوريوس والماجستير انتظاماً من جامعة موصى بها (يشترط لمرحلة الماجستير أن تكون من إحدى دول الابتعاث التي لغتها الأم هي الانجليزية) وبتقدير جيد جداً على الأقل.

– أن تكون درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الانجليزية.

– أن تكون درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية:

تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).

تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (TESOL).

تدريس اللغة الإنجليزية (ELT).

اللغويات التطبيقية (Applied Linguistics).

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (6.5) كحد أدنى في اختبار IELTS، أو درجة (80) كحد أدنى في اختبار (TOEFL_IBT).

وأوضحت الجامعة أن على المتقدمين تعبئة النموذج الخاص وتحميل المستندات بهيئة ملف PDF على ألا يزيد حجم الملفات عن 5 ميغابايت، تشمل وفق الترتيب التالي:

1- السيرة الذاتية وفيها جميع أرقام التواصل.

2- صورة واضحة من بطاقة الأحوال أو كرت العائلة للنساء فقط.

3- صورة واضحة لوثيقة التخرج في البكالوريوس.

4- صورة واضحة من السجل الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس.

5- صورة واضحة لوثيقة التخرج في الماجستير.

6- صورة واضحة من السجل الأكاديمي لمرحلة الماجستير.

7- صورة من معادلة الشهادة إذا كان المتقدم متخرجاً من جامعة غير سعودية.

8- أي مستندات أُخرى.

ودعت الجامعة من تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط (هنا)، علما بأن التقديم متاح خلال الفترة من 23 محرم 1440هـ إلى 9 صفر 1440هـ، وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق شروط الإعلان.