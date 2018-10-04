وظائف معيد شاغرة للسعوديات في جامعة الجوف

وظائف معيد شاغرة للسعوديات في جامعة الجوف

2018/10/04
الساعة 9:41 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الجوف- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف معيد شاغرة للنساء في كلية الطب وكلية طب الأسنان، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس انتظاماً من جامعة سعودية أو أخرى موصى بها (تمت معادلة الشهادة) وبتقدير جيد جداً.

– ألا يتجاوز عمر المتقدمة 28 سنة عند تقديم الطلب.

– أن تكون أنهت سنة الامتياز، واجتازت اختبار هيئة التخصصات الصحية أو الحصول على التصنيف في حال عدم وجود اختبار.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وبينت الجامعة أن على المتقدمات تعبئة النموذج الخاص وتحميل المستندات بهيئة ملف PDF على ألا يزيد حجم الملفات عن 5 ميغابايت، تشمل وفق الترتيب التالي:

1- السيرة الذاتية وفيها جميع أرقام التواصل.

2- صورة واضحة من بطاقة الأحوال أو كرت العائلة.

3- صورة واضحة لوثيقة التخرج في البكالوريوس.

4- صورة واضحة من السجل الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس.

5- صورة شهادة إنهاء الامتياز.

6- صورة من معادلة الشهادة إذا كان المتقدم متخرجاً من جامعة غير سعودية.

7- الأبحاث العلمية إن وجدت.

8- أي مستندات أُخرى.

ودعت الجامعة من تنطبق عليهن الشروط إلى تقديم طلباتهن إلكترونياً عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط: (هنا)، علماً بأن التقديم متاح خلال الفترة من 23 / 1 / 1440هـ إلى 9 / 2 / 1440هـ، وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق شروط الإعلان.

 


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