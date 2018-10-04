وظائف معيد شاغرة للسعوديات في جامعة الجوف

أعلنت جامعة الجوف- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف معيد شاغرة للنساء في كلية الطب وكلية طب الأسنان، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس انتظاماً من جامعة سعودية أو أخرى موصى بها (تمت معادلة الشهادة) وبتقدير جيد جداً.
– ألا يتجاوز عمر المتقدمة 28 سنة عند تقديم الطلب.
– أن تكون أنهت سنة الامتياز، واجتازت اختبار هيئة التخصصات الصحية أو الحصول على التصنيف في حال عدم وجود اختبار.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وبينت الجامعة أن على المتقدمات تعبئة النموذج الخاص وتحميل المستندات بهيئة ملف PDF على ألا يزيد حجم الملفات عن 5 ميغابايت، تشمل وفق الترتيب التالي:
1- السيرة الذاتية وفيها جميع أرقام التواصل.
2- صورة واضحة من بطاقة الأحوال أو كرت العائلة.
3- صورة واضحة لوثيقة التخرج في البكالوريوس.
4- صورة واضحة من السجل الأكاديمي لمرحلة البكالوريوس.
5- صورة شهادة إنهاء الامتياز.
6- صورة من معادلة الشهادة إذا كان المتقدم متخرجاً من جامعة غير سعودية.
7- الأبحاث العلمية إن وجدت.
8- أي مستندات أُخرى.
ودعت الجامعة من تنطبق عليهن الشروط إلى تقديم طلباتهن إلكترونياً عن طريق تعبئة النموذج المخصص لذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط: (هنا)، علماً بأن التقديم متاح خلال الفترة من 23 / 1 / 1440هـ إلى 9 / 2 / 1440هـ، وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق شروط الإعلان.