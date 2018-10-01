وظائف نسائية شاغرة في تعليم شقراء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة شقراء حاجتها لشغل وظائف مستخدمات على لائحة المستخدمين وبند الأجور، وذلك وفق الشروط التالية:

. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

. القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة.

. أن تجتاز المتقدمة الكشف الطبي.

. تقديم ما يثبت السكن في مكان شغل الوظيفة من جهة رسمية.

. أن لا يقل عمر المتقدمة عن (20) عامًا.

. أن تكون المتقدمة مسجلة ضمن قوائم الخدمة المدنية (ساعد).

. حضور المقابلة الشخصية بعد تحديد موعدها من اللجنة.

. أن لا يكون صدر عليها حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

. أن لا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 1440/1/27هـ إلى تاريخ 1440/2/7هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)