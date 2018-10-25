وظائف نسائية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد أمين المكتبة: درجة البكالوريوس في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو ما يعادلها.

– ممرضة: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– فني مهارات المختبر: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مختبرات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية، أو ما يعادلها.

– مسؤول شؤون الطلاب ثاني: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو في أي تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 15 صفر 1440هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 صفر 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)