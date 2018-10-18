وظائف نسائية شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية شاغرة للنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرضة عناية مركزة جراحة قلب كبار.

– ممرضة عناية مركزة طب قلب كبار/ أطفال.

وبينت إدارة المركز أن المستندات المطلوبة هي:

. إرفاق السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

. صورة بطاقة الهوية الوطنية.

. صورة من شهادة التخرج.

. صورة من شهادة الامتياز.

. صورة من السجل الأكاديمي.

. صورة شهادة التصنيف من هيئة التخصصات الصحية.

. صورة من بطاقة التسجيل المهني.

. تعبئة النموذج المرفق.

. صورة شهادة الخبرة من جهة العمل.

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 صفر 1440هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 24 ربيع الثاني 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)