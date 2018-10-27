وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في عدة مدن

وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في عدة مدن

2018/10/27
الساعة 7:39 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف شاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، على مسمى “أخصائيات إعاقة سمعية أو اضطرابات تواصل (تخاطب)”؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من “الرياض، وجازان، والقصيم، والأحساء، ووادي الدواسر، ومحايل عسير، وخميس مشيط، والمجمعة، وفروع أخرى”.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة بمسارات (التوحد والاضطرابات السلوكية، الإعاقة السمعية، إعاقة عقلية).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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