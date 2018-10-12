وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والقصيم، وجازان.

وأبرزت المجموعة أن الوظائف على مسمى:

– أخصائيات علم نفس (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علم نفس، يشترط وجود تصنيف هيئة التخصصات الصحية.

– ممرضة (القصيم): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض، يشترط وجود تصنيف هيئة التخصصات الصحية.

– أخصائيات تربية خاصة بجيمع المسارات/ علاج طبيعي/ علاج وظيفي/ تمريض/ خدمة اجتماعية/ علم نفس (جازان): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في التخصص المطلوب.

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف الرياض، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف القصيم، اضغط (هنا)

للتقديم على وظائف جازان، اضغط (هنا).