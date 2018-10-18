وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في 9 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء من السعوديات وغير السعوديات، على مسمى“أخصائيات تخاطب”؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في المدن التالية: “الرياض، والقصيم، وجازان، والأحساء، وخميس مشيط، والمجمعة، والنعيرية، وبيشة، ومحايل عسير”.

وأبرزت المجموعة أن الوظائف المتاحة مخصصة لخريجات كلية العلوم الطبية في تخصص اضطرابات نطق وتخاطب.

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)