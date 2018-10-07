وظائف نسائية لحملة البكالوريوس بجمعية تعاطف الأهلية بالباحة

وظائف نسائية لحملة البكالوريوس بجمعية تعاطف الأهلية بالباحة

2018/10/07
الساعة 12:22 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الباحة

أعلنت جمعية تعاطف الأهلية للخدمات الصحية بمنطقة الباحة توفر وظائف نسائية شاغرة، للعمل بمركز تعاطف للرعاية النهارية، بمسمى (أخصائية تمريض، وأخصائية علاج وظيفي)، لحملة البكالوريوس مع شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائية تمريض:

– درجة البكالوريوس مع شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2- أخصائية علاج وظيفي:

– درجة البكالوريوس مع شهادة تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/02هـ.

طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها: [email protected]


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