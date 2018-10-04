وظائف هندسية وإدارية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس برمجيات للعلوم البحرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

. مدقق حسابات أول: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، والمحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي تسويق: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مستشار سياسة الجامعة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي صيانة أنظمة الأمن: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، صيانة النظم)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا).