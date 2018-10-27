وظائف هندسية وفنية شاغرة في مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

ولفتت الشركة، إلى أنَّ الوظائف على مسمى:

. مهندس أول- العمليات التشغيلية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

. مفتش ضمان ومراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مشرف مراقب العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا).