وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في شركة صدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل أول خارجي: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.

. مهندس أول الموثوقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. منسق نشاط الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. قائد تحسين البيئة والصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. محلل مالي ثان- إدارة القروض: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة، أو الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)