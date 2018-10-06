وظيفة إدارية لحملة الشهادة الجامعية بجمعية رعاية الأيتام بحائل

المواطن - حائل

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل (رفاق) عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى (مدير تنفيذي)، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل مؤهلاً علمياً مناسباً لا يقل عن جامعي، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير تنفيذي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يحمل مؤهلاً علمياً مناسباً لا يقل عن جامعي.

3- لا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاماً.

4- أن يكون من ذوي الخبرة في الأعمال الاجتماعية والخيرية.

5- الاستعداد والأهلية لتطوير الجمعية.

6- التفرغ التام وعدم الانشغال بأعمال أخرى.

7- أن يكون متزوجاً.

8- السكن في مدينة حائل.

9- إتقان التعامل مع الحاسب الآلي ووسائل التواصل.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/02/20هـ، على أن ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]