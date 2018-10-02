وظيفة شاغرة في السلام لصناعة الطيران بالرياض

وظيفة شاغرة في السلام لصناعة الطيران بالرياض

2018/10/02
الساعة 8:53 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة فنية شاغرة للرجال، على مسمى “ميكانيكي الصفائح المعدنية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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