وعكة صحية شديدة جدًّا تنقل تامر حسني إلى المستشفى

المواطن - القاهرة

نُقل الفنان المصري تامر حسني، صباح اليوم الخميس، إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد إصابته بوعكة صحية، وُصفت بـ”الشديدة جدًّا”.

وبحسب صفحة الفنان الرسمية على “فيسبوك”، تم نقل تامر حسني إلى المستشفى فور إصابته بوعكة صحية شديدة جدًّا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج “صاحب السعادة”.

ويبدو أن وعكة حسني الصحية مرتبطة بحباله الصوتية، حيث رجح المصدر أن يجري الفنان عملية على حباله الصوتية الممتدة داخل الحنجرة.

وكان تامر حسني يستعد، الخميس، لإحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية، والاحتفال بمرور 15 عامًا على تأسيسها.