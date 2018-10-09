وعيك نبراس.. مؤتمر صحافي واسع يكشف التفاصيل ولاندكروزر 2018 هدية

المواطن - الرياض - تصوير : أثير الحربي

أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (نبراس) مسابقة الأمانة العامة للوعي الإعلامي “وعيك نبراس”، من خلال مؤتمر صحافي واسع بهذه المناسبة.

وكان السحب خلال المسابقة على سيارة “لاندكروزر 2018م”، حيث تم إعلان اسم الفائز بمسابقة “نبراس الأماكن” خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق مسابقة الأمانة للوعي الإعلامي بمقر الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

والمسابقة توعوية تفاعلية يشارك فيها الأفراد والمؤسسات بجوائز إجمالية تفوق مليوني ريال، وتُمنح جوائزها لأفضل: (فيلم توعوي، تصميم إنفوجرافيك، صورة فوتوغرافية، رسمة)، على أن تحتوي هذه الأعمال على أفكار توعوية تحث على الابتعاد عن المخدرات والوقاية منها، وقد تم وضع معايير لترشيح الأعمال المتميزة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع، ومنع الطلب على المخدرات، ورفع الوعي بالمخاطر المترتبة على التعاطي، مع ابتكار أساليب مجتمعية حديثة للوقاية من المخدرات، وتوعية الأسرة بعلامات تعاطي المخدرات وكيفية التعامل مع حالات الإدمان.