وفاة لاعب الأخضر للبولينج.. وآل الشيخ يُعزي أسرته

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للبولينج، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة لاعب الأخضر للناشئين حمد بن فهد الخيال إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وكتب حساب الاتحاد السعودي للبولينج على “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى لاعب المنتخب السعودي للناشئين حمد بن فهد الخيال إثر نوبة قلبية مفاجئة، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا”.

وحرص رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على تقديم التعازي لأسرة لاعب الأخضر للبولينج.

وقال حساب الأولمبية السعودية عبر “تويتر”: “يتقدم معالي الرئيس الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ باسمه وباسم كافة الرياضيين بخالص العزاء وأصدق المواساة لأسرة لاعب المنتخب السعودي للبولينج حمد بن فهد الخيال الذي وافته المنية اليوم أثر أزمة قلبية مفاجئة. سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته”.