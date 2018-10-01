وفاة لاعب مصري سابق عمل مدرباً لفريق الوحدة مختنقاً داخل شقته

المواطن - الرياض

توفي لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق صفوت عبدالحلیم، إثر تعرضه للاختناق؛ بسبب حريق نشب بشقته، حیث لم يتمكن من إنقاذ نفسه لكونه معاقاً ويقضي حیاته على كرسي متحرك.

وكان اللاعب الراحل، يقیم بمفرده داخل الشقة وتعرض لحروق بالغة واختناق أدى لوفاته على الفور، مبینة أن سبب الحريق ماس كهربائي التهم محتويات الشقة، وتمت السیطرة علیه وإخماده لمنعه من الامتداد للعمارات المجاورة.

وكان لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق طاهر أبو زيد وزمیل الراحل أول من وصل إلى منزله بعد استدعاء الجیران له، حیث يسكن بالقرب منه، فیما نعى النادي الأهلي المصري لاعبه السابق الذي توفي عن عمر يناهز 67 عاماً.

ولِد صفوت عبدالحلیم في منطقة الشرابیة بمدينة القاهرة، وانضم لناشئي النادي الأهلي وعمره 11 عاماً، ولعب مع الفريق الأول 10 سنوات فاز خلالها بسبعة ألقاب للدوري ولقبین لكأس مصر، واعتزل عام 1982.

عمل لمدة 15 عاماً في قطاع الناشئین بالأهلي، وفي عام 1991 سافر إلى المملكة وشغل منصب المدرب المساعد لفريق الوحدة السعودي الذي كان يشغل منصب المدير الفني به المصري محسن صالح، إلى جانب تدريب فريق الناشئین، قبل أن يعود للأهلي ويستمر به حتى عام 2005.