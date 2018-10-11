وفاة والدة بشار رسن أثناء مباراة العراق والأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت قنوات KSA SPORTS عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وفاة والدة نجم أسود الرافدين بشار رسن أثناء مشاركته في مباراة الأرجنتين والعراق الودية.

وشارك نجم أسود الرافدين بشار رسن بشكل أساسي في مباراة العراق والأرجنتين بافتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وانتهت بهزيمة منتخب بلاده برباعية دون رد.

وظهر نجم أسود الرافدين بشار رسن بشكل مميز في مباراة العراق والأرجنتين الودية، وقدم فاصلا مهاريا رائعا أمام نجوم التانغو في الشوط الأول، بعدما راوغ لاعبا ومرر الكرة بين قدميه، قبل أن يُراوغ آخر بشكل مهاري ليُعرقله.

وانتهت مباراة العراق والأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، بفوز التانغو برباعية سجلها لاوتارو مارتينيز، روبرتو بيرييرا، جيرمان بيزيلا وفرانكو سيرفي في الدقائق 18، 53، 82 و92.

وبعد مباراة العراق والأرجنتين الودية، يبدأ أسود الرافدين الاستعداد لمواجهة المنتخب السعودي المُقرر إقامتها، يوم الاثنين المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.