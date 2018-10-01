وفاتان وإصابة في 3 مدن بفيروس كورونا

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المواطن - الرياض

سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة وإصابة بمرض فيروس كورونا، إذ توفي خمسیني من عفیف بمنطقة الرياض وصنفت عدواه بحالة أولیة مكتسبة في المجتمع.

كما توفي رجل يبلغ 46 عاما بذات المرض في مدينة الأسیاح بالقصیم، وما زال تصنیف عدواه تحت التقصي.

وبینت الوزارة عبر موقع مركز القیادة والتحكم أن الأسبوع الوبائي 39 لعام 2018 سجل إصابة رجل يبلغ 65 عاماً بفيروس كورونا وصنف عدواه بحالة أولیة مكتسبة في المجتمع وما زال تحت العلاج.