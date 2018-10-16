وفد إيطالي في جدة للاطمئنان على استعدادات السوبر

المواطن - مروة نبيل

وصل وفد من رابطة دوري المحترفين الإيطالي إلى جدة، لعقد عدة اجتماعات بشأن استضافة المملكة لبطولة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وأيه سي ميلان، شهر يناير المقبل.

والتقى رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، معمر آل مسلي الوفد الإيطالي فور وصوله، وحرص على طمأنته بشأن الاستعدادات لبطولة السوبر.

وسيزور الوفد الإيطالي المرافق المُقرر استضافتها للسوبر الإيطالي، بالإضافة إلى مقرات التدريبات والفنادق؛ والاطلاع على كافة الترتيبات المقررة للبطولة.

وسيحضر الوفد الإيطالي على هامش زيارته، مباراة نهائي سوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، المُقامة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويتكون وفد رابطة دوري المحترفين الإيطالي في زيارته إلى المملكة من عدد من المسؤولين، وهم؛ فابيو سانتورو مدير التسويق في الرابطة، روبيرتو ستيكا من قسم المسابقات، ألبرتو إيليا من قسم التسويق، مانويل تايقيني من قسم الإعلام، وبويبي بانيكي مسؤول الأنشطة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ قد وقع اتفاقية مع المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الإيطالي السيد ماركو برونيلي، لتستضيف المملكة بموجبها السوبر الإيطالي لعام 2019.

وتأتي استضافة المملكة لبطولة السوبر الإيطالي، في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة على تنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية، حيث استضافت خلال الفترة الماضية بطولة العالم للشطرنج، نهائي السيارات، وعرض أعظم رويال رامبل التاريخي.