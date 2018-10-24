وفرة الإمدادات تقلص خسائر النفط

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم إلى نحو 76 دولارا للبرميل، ليقلص خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس ، مدعومًا بوفرة الإمدادات.

وفي مؤشر على وفرة الإمدادات، قال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 9.9 مليون برميل متجاوزة التوقعات.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 37 سنتا إلى 76.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام في وقت سابق يوم الأربعاء إلى 75.11 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ 24 أغسطس آب. ولم يسجل الخام الأمريكي تغيرا يذكر عند 66.43 دولار للبرميل.