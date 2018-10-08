وكالة البعثات تعلن التسجيل في مسار الابتعاث بمجال التخصصات الصحية

المواطن - الرياض

أعلنت وكالة وزارة التعليم لشئون البعثات شروط التسجيل في مسار الابتعاث في مجال التخصصات الصحية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، في التخصصات التالية (طب بشري، وطب أسنان، وتمريض، العلوم الطبية التطبيقية النوعية).

وذكرت الوكالة أن التقديم متاح طوال العام، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسار التخصصات الصحية للابتعاث النوعي:

1- طب بشري.

2- طب أسنان.

3- تمريض.

4- العلوم الطبية التطبيقية النوعية.

الشروط:

1- الحصول على قبول غير مشروط (مباشر).

2- أن تكون الجامعة موصى بها للدرجة والتخصص وضمن دول الابتعاث.

3- ألا يكون المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح طوال العام، من خلال الرابط التالي (هنا).