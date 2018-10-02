وكالة المسجد النبوي تُنهي المرحلة الأولى من مقابلات المرشحين لموسم العمرة

المواطن - المدينة المنورة

أنهت لجنة المؤقتين والموسميين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إجراء المقابلات الشخصية للعاملين الصيفيين بالمسجد النبوي برئاسة فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري المشرف العام على الشؤون العلمية والتوجيهية وعضوية كل من المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود وعلي بن الإمام الشنقيطي مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وهاني بن جمعان الحسيني مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

وأكد رئيس اللجنة أنه تم ترشيح عددٍ من الموظفين والموسميين للمرحلة الأولى وفق البنود والضوابط التي وجه بها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأجرت اللجنة مقابلات شخصية لجميع المرشحين ورفعت توصياتها لفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ صالح بن خالد المزيني.

وأضاف الخضيري أن الموظف في المسجد النبوي عليه مسؤولية كبيرة في تعزيز مهاراته وتطوير ذاته وقدراته بفكر إبداعي يساهم في تحقيق الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي بشكل عام والإدارة التي يعمل بها بشكل خاص وتحسين فرص التطوير ليكن ثمرة مثمرة في إدارته.

يذكر أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجه لجنة حل قضايا المتعاقدين والموسميين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي خلال اجتماعه بأعضائها مؤخراً على ضرورة السرعة في إيجاد الحلول المناسبة باستخدام التقنية والمعايير العلمية بما يكفل حقوق المتعاقدين والموسميين في وكالة المسجد النبوي.