وكالة بترا : عاهل الأردن يزور المملكة للقاء الملك سلمان والمشاركة في مؤتمر الاستثمار

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”: غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، يجري خلالها مباحثات مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما يحضر جلالة الملك جانبًا من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبًا لجلالة الملك.