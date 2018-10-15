وليد الفراج .. انتعاشة إعلامية عكر صفوها ميسي والمخدرات

المواطن - مروة نبيل

وليد الفراج يعيش فترة انتعاشة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد توليه إدارة القنوات الرياضية السعودية، والمجهود الكبير الذي يبذله في تغيير النقل التلفزيوني، إلا أنه أثار مؤخرًا حالة من الجدل بعد تشبيه حب الجماهير للأرجنتيني ليونيل ميسي بالإدمان.

وانتشر مقطع فيديو للإعلامي وليد الفراج عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وهو يقول إن “ميسي مثل المخدرات الجميع يحبها”، خلال مرافقته لبعثة المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في بطولة سوبر كلاسيكو، وهو التشبيه الذي تسبب في توجيه انتقادات حادة له.

وعبر المغردون عن غضبهم من وليد الفراج بعد انتشار الفيديو، كما استنكرت “مكافحة المخدرات”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تشبيهه للاعب بالمخدرات التي يحبها الجميع، وأكدت أن هذا الكلام غير صحيح؛ نظرًا لأضرارها على الفرد والمجتمع بالكامل، وشددت على اتخاذ الإجراءات النظامية ضده.

وعلى الفور، حرص وليد الفراج على توضيح الأمر عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وأكد أن ما حدث هو خطأ في مفردة، لعدم تذكره كلمة “إدمان” باللغة الإنجليزية، ولا يستحق التعامل مع “الزلة” العفوية، وتحويلها لمحاولة تحريض بهذا الشكل.

ووجه وليد الفراج الشكر إلى “مكافحة المخدرات”، لاهتمامهم بهذا الأمر، واعتذر لكل من أزعجته الكلمة لاستخدام مفردة غير مناسبة.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد كلف وليد الفراج بإدارة القنوات الرياضية السعودية، ومع بداية منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، أشاد بمجهوده وخبرته بالتغيير الكبير في النقل التلفزيوني، مؤكدًا بأنه يطمح بالمزيد منه خلال الفترة المقبلة.