ولي العهد : أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن منطقة الشرق الأوسط ستكون هي أوروبا الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت ولي العهد إلى أن معظم دول المنطقة لديها مشاريع طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية لشعوبها مستدلاً على ذلك بما يحدث من تنمية في السعودية ومصر والعراق ولبنان وحتى قطر خلال السنوات المقبلة.

وقال ولي العهد : هذه هي اللحظة التي أحيا من أجلها وهذه هي الحرب التي أعيش من أجلها، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب والتطرف لن تتوقف أبدًا.