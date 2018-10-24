ولي العهد: الأرقام وحدها تؤكد أين كنا ولأين سنصل

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تشهد نقلة اقتصادية نوعية تؤكدها الأرقام والإحصائيات التي تعكس ارتفاع كافة مؤشرات التنمية.

وأضاف ولي العهد خلال مشاركته في جلسة نقاشية مشتركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان المكلف أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي.

وقال ولي العهد : إيراداتنا غير النفطية تضاعفت ٣ مرات، مشيرًا إلى أن لغة الأرقام لا تكذب وهي توضح أين كنا وإلى أين سنصل إن شاء الله.