ولي العهد الأكثر قوة عربيًّا في تصنيف مجلة سيو ورلد العالمية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترتيب أكثر الشخصيات قوة ونفوذًا في العالم العربي، وذلك في تصنيف مجلة “CEO World” الأميركية لعام 2018.

وجاء ولي العهد في الترتيب الأول عربيًّا بعد أن حل في المركز الرابع عشر بالتصنيف العالمي للمجلة والذي ضم 65 شخصية دولية معروفة، متفوقًا على عدد مهول من الشخصيات العالمية، أبرزها رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والملياردير الأميركي إيلون موسك، ورئيس الحكومة الباكستانية عمران خان وغيرهم.

وجاءت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المركز الـ13 قبل ولي العهد في الترتيب، فيما جاء شينزو آبي رئيس الحكومة اليابانية في المركز الـ15 عالميًّا.

وحل خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي في المركز الثاني عربيًّا، بعدما جاء في المرتبة الـ42 عالميًّا، ثم كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في المركز الثالث والأخير عربيًّا بتصنيف المجلة، بعد أن حل في المركز الـ47 عالميًّا.

واحتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المركز الأول في التصنيف يليه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ثم الصيني شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.