ولي العهد: القفزات الهائلة للسعودية شملت الجانب الرياضي

المواطن - طارق سعد

في معرض حديثه اليوم ضمن مندى الاستثمار الذي تستضيفه الرياض ويستقطب كبرى الشركات والمستثمرين، تحدث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن القفزات الهائلة خلال الثلاث سنوات الماضية للسعودية في عدد من المجالات ومنها المجال الرياضي.

وخلال الفترة الماضية، تطورت الحركة الرياضية في السعودية بشكل جذري على كافة الأصعدة، وشمل التطور البنية التحتية والاستثمار الرياضي وآلية العمل في الاتحادات واللجان والأندية.

كما تم دعم مشاركة المنتخبات في كافة الألعاب ووضع الخطط المستقبلية للظهور بمظهر مشرف في القادم من المنافسات والمحافل العالمية.

ومنذ تعيين معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، تبنّت الهيئة استضافة العديد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب، ورفع مستوى التمثيل السعودي في الاتحاد القاري والدولي.

ويذكر تركي آل الشيخ في تصريحاته الإعلامية، أنه لولا دعم سمو ولي العهد للرياضة والشباب لما تمكنت هيئة الرياضة من المساهمة في هذا الحراك الإيجابي خلال الفترة الماضية.