فيديو.. ولي العهد: حادث خاشقجي مؤلم جدًا لأي سعودي

فيديو.. ولي العهد: حادث خاشقجي مؤلم جدًا لأي سعودي

2018/10/24
الساعة 5:59 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض: تصوير - أثير الحربي

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن حادث المواطن جمال خاشقجي هو حادث مؤلم لأي سعودي بل لأي مواطن في العالم.
وأشار ولي العهد خلال مشاركته في جلسة منتدى مستقبل الاستثمار أن هناك تنسيقًا عاليًا بين المملكة وتركيا لافتًا إلى وجود محاولات لتشويه العلاقات بين البلدين.

ووجه ولي العهد رسالة للمغرضين مؤكدًا أنه لن يتم الوقيعة بين المملكة وتركيا طالما هناك ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية، ورئيس اسمه رجب طيب أردوغان في تركيا.

 


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