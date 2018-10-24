فيديو.. ولي العهد: حادث خاشقجي مؤلم جدًا لأي سعودي

المواطن - الرياض: تصوير - أثير الحربي

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن حادث المواطن جمال خاشقجي هو حادث مؤلم لأي سعودي بل لأي مواطن في العالم.

وأشار ولي العهد خلال مشاركته في جلسة منتدى مستقبل الاستثمار أن هناك تنسيقًا عاليًا بين المملكة وتركيا لافتًا إلى وجود محاولات لتشويه العلاقات بين البلدين.

ووجه ولي العهد رسالة للمغرضين مؤكدًا أنه لن يتم الوقيعة بين المملكة وتركيا طالما هناك ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان في السعودية، ورئيس اسمه رجب طيب أردوغان في تركيا.

فيديو | ولي العهد: حادثة وفاة خاشقجي مؤلمة لجميع السعوديين وللعالم أجمع وهناك الكثير يحاول استغلال هذا الظرف المؤلم لإحداث شرخ بين السعودية وتركيا ورسالتي لهم:لن يستطيعوا عمل ذلك طالما موجود ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس في تركيا اسمه أردوغان.#عاجل pic.twitter.com/PWQP2MBHaJ — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 24, 2018