ولي العهد ردًّا على ترامب: السعودية تحتاج إلى قرابة ألفي عام لكي تواجه بعض المخاطر

المواطن - الرياض

رد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بشكل حاسم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القيادة لن تبقى لأسبوعين دون الولايات المتحدة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ردًّا على ترامب خلال حواره إلى وكالة بلومبيرغ: إن السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عامًا من وجود الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ولي العهد أن في تقديره أن الرئيس أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندة المملكة إلا أنها كانت قادرة على حماية مصالحها، وكانت النتيجة النهائية هي أنها نجحت، فيما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيادة أوباما غلى سبيل المثال في مصر.

وشدد ولي العهد في رسالة حاسمة على أن السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي ربما تواجه بعض المخاطر، لذلك يعتقد أن تصريح ترامب غير دقيق.