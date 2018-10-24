ولي العهد: لا أريد أن أفارق الحياة إلا والشرق الأوسط في مصاف دول العالم

المواطن - تصوير : أثير الحربي - الرياض

ما بين السياسي والاقتصادي، وما بين الخارجي والداخلي، كانت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الجلسة النقاشية التي شاركه فيها ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان المكلف اليوم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتناول ولي العهد قضية خاشقجي مؤكدًا أنها حادث بشع ومؤلم لكل سعودي بل لكل شخص في العالم مشيرًا إلى أن التنسيق بين المملكة وتركيا مستمر للوصول إلى الحقيقة.

وتطرق ولي العهد إلى العلاقات السعودية التركية مؤكدًا أن من يحاول أن يشوه هذه العلاقات أو يفسدها لن يفلح طالما في المملكة ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس تركي اسمه أردوغان.

ثم عرج ولي العهد على العديد من القضايا التنموية المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا عزمه على تطوير المملكة والمنطقة إلى مصاف الدول المتقدمة خلال السنوات المقبلة.