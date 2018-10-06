ولي العهد متعجبًا من رفض غير السعوديين إدارة مسك: بالله عليكم ما الذي يحدث؟

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أن هدف المملكة هو أن تكون دولةً مُنافسة، وعلى سبيل المثال، كان في مؤسسة مسك وما زال يحاول على مر الأشهر الماضية تعيين مُدير تنفيذي جديد؛ مُديرًا تنفيذيًّا غير سعودي.

وتابع ولي العهد في حواره إلى وكالة “بلومبيرغ” أنه لم يستطع، لأنهم (المُدراء التنفيذيين غير السعوديين) لا يُريدون العيش في السعودية، مؤكدًا أن هذه مُشكلة والسبب هو أن جودة الحياة ونمط الحياة ليسا جيدين، فهم يُريدون العمل لأسبوع في مدينة دبي، والأسبوع الآخر في السعودية.

وتابع متعجبًا: “بالله عليكم، ما الذي يحدث؟ لذا يتعين علينا تحقيق أفضل المعايير في أقرب وقتٍ مُمكن؛ وذلك لضمان أنهُ من الممكن للناس العمل في بلادنا والمُضي قُدُمًا وبناء بعض الأشياء في هذه البلاد”.