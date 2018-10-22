ولي العهد ووزير الخزانة الأميركي يؤكدان أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية السعودية الأمريكية، والدور المستقبلي لهذه الشراكة وفق رؤية المملكة 2030 .

كما تم استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في الجانبين التجاري والاستثماري، وفرص تطويرهما.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل ومنها الجهود المشتركة المبذولة في محاربة الفساد وتمويل الإرهاب.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، ونائب المساعد لوزير الخزانة اليي ماير.