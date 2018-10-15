ولي العهد يبحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثنائية ومستجدات الساحة السورية

ولي العهد يبحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثنائية ومستجدات الساحة السورية

2018/10/15
الساعة 2:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ووكيل وزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشنين والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

 


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