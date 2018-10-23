ولي العهد يبحث مع ملك الأردن مجالات التنسيق الثنائي

ولي العهد يبحث مع ملك الأردن مجالات التنسيق الثنائي

2018/10/23
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التنسيق الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية.


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