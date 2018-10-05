ولي العهد يتحدث عن نيوم : هذا ما سيحدث في فبراير 2019
رأى أنها بمثابة دولة صغيرة داخل دولة كبيرة

ولي العهد يتحدث عن نيوم : هذا ما سيحدث في فبراير 2019

2018/10/05
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

سلط ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال حواره إلى وكالة “بلومبيرغ”، الضوء على مشروع نيوم الأكبر في المنطقة.

وقال ولي العهد: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيقضي إجازته هذا العام في نيوم، وهي إشارة على أن الملك ولأول مرة خلال 40 عامًا أو أكثر، يمضي إجازته في بلاده السعودية وتحت مظلة نيوم.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “أعتقد أن هناك أكثر من 12 مدينة أو بلدة صغيرة متاخمة للبحر، وغيرها ست أو سبع بلدات، بعضها في الوادي وبعضها في الجبال، ومنطقة صناعية ضخمة، وميناء ضخم، وثلاثة مطارات، ومطار دولي كبير، لذلك هناك الكثير من المشاريع المختلفة الضخمة في نيوم”.

ورأى ولي العهد أن نيوم هي بمثابة دولة صغيرة داخل دولة كبيرة، لذا فإن البلدة الأولى في المنطقة التي نسميها “نيوم ريفيرا” ستكون موجودة في العام 2020.

ولفت إلى أن معظم الموظفين سينتقلون هناك، وأنه يضغط من أجل إيجادها في العام 2019، لا يعلم إذا كنت سأنجح في ذلك، ومن ثم سيكون هناك من اثنتين إلى 3 بلدات في نيوم كل عام، لتكون مدينة نيوم مكتملة في العام 2025.

وتابع ولي العهد أن هناك شركاء مهتمين في الشرق الأوسط وعالميًّا وبينهم أسماء مثيرة، معلنًا أن في شهر فبراير 2019 سيقوم مستثمر جديد بتشكيل شيء ما هناك وهناك عمل على التفاصيل النهائية، والمملكة في طور الحصول على اعتماده النهائي.


‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    المدبنة تهجر هذ السبب

    ‎رد

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