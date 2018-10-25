بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فقد ترأس سموه الاجتماع الأول لهذه اللجنة هذا اليوم الخميس الموافق 16 / 2 / 1440هـ، واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالعناصر التالية:
الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة.
الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.
السياسات والإجراءات والحوكمة.
آليات الاستقطاب والتأهيل.
واتخذت اللجنة التوصيات الأزمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.
ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة
ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة
2018/10/25الساعة 1:44 مساءً
- فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس
بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فقد ترأس سموه الاجتماع الأول لهذه اللجنة هذا اليوم الخميس الموافق 16 / 2 / 1440هـ، واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالعناصر التالية:
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