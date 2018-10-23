ولي العهد يستعرض المبادرات الاستثمارية مع رئيس ماستر كارد

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة ماستر كارد ريتشارد هيوث وايت، بحضور المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من المبادرات الاستثمارية المستقبلية.