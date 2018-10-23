ولي العهد يستعرض مجالات الشراكة المحتملة مع رئيس شركة فيرتي

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة فيرتي البيرتو قلاسي، بحضور المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة المحتملة وفق رؤية المملكة 2030.