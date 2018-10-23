ولي العهد يستعرض مع رئيس شركة أكور أوجه الاستثمارات مع صندوق الاستثمارات العامة

ولي العهد يستعرض مع رئيس شركة أكور أوجه الاستثمارات مع صندوق الاستثمارات العامة

2018/10/23
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، رئيس شركة أكور سابستيان بازين، بحضور معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وذلك في مقر انعقاد مبادرة المستقبل بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الاستثمارات القائمة بين شركة أكور وصندوق الاستثمارات العامة.


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