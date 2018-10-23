ولي العهد يشهد حلقة نقاش ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018

المواطن - واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين والمستثمرين في عدد من الدول، حلقة نقاش بعنوان “التسابق من أجل المستقبل” ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي يعقد في الرياض.

وأكد الرئيس التنفيذي لفورملا أي بإسبانيا الخاندروا اغاغ أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات طموحة بتبني دمج الصناعة مع الترفيه في رؤية 2030 الطموحة.

وكشف أن الرياض ستحتضن في الفترة المقبلة سباقات الجولة الأولى من بطولة “إيه بي بي فورملا إي” في الدرعية.

وقد تجول سمو ولي العهد، وجلالة ملك الأردن في المعرض المصاحب لمبادرة مستقبل الاستثمار.