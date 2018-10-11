ولي العهد يلتقي الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، أمس، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى الجهود المبذولة على الساحة الأفغانية.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.