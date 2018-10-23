ولي العهد يهنئ‎ معين عبدالملك بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء اليمن

المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.