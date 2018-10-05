ولي العهد يوضح الجديد في المسائل العالقة مع الكويت منذ 50 عامًا

المواطن - الرياض

كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بعض تفاصيل زيارته إلى الكويت قبل أيام، والجديد في المسائل العالقة مع الكويت منذ 50 عامًا بشأن إعادة تنشيط الإنتاج في المنطقة المحايدة.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: في الواقع إن الـ1.3 مليون برميل يوميًّا تمثلُ مخزونًا نملكه نحن الآن، بدون تلك الفرصة في الكويت.. ونحن نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيءٍ مع الكويت.

ولفت إلى أن هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ50 سنة الماضية، والجانب الكويتي يريد حلَّها الآن، قبل أن نستمر في الإنتاج في تلك المنطقة.

وأكد ولي العهد أن الأمور العالقة هي جزء من مسائل ذات علاقة بالسيادة، لم يتم حلّها بين المملكة والكويت خلال الـ50 سنة الماضية، وهم يريدون حلَّها الآن قبل أن تستمر المملكة في الإنتاج من تلك المنطقة.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “نحن نعتقد أن مسألة عالقة منذ 50 سنة يكاد يكون من المستحيل حلُّها في أسابيع قليلة. لذا فنحن نعمل للحصول على اتفاق مع الكويتيين لكي نستمر في الإنتاج للسنوات الـ5 إلى الـ10 القادمة، وفي الوقت ذاته نعمل على حلِّ مسائل السيادة”.

وأردف ولي العهد: “نحن جاهزون في المملكة، والآن نعمل مع الكويتيين، ونعتقد أنه يمكننا الحصول على شيء ما قريبًا، نحن نحاول إقناع الكويتيين بالحديث حول مسائل السيادة، وفي الوقت ذاته نستمر في الإنتاج حتى نقوم بحلِّها”.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن: القيادة الكويتية تريد فعلًا المضي قُدُمًا في ذلك، نحن نعتقد أن جزءًا منهم هناك يريدون التمسُّكَ بمسائل السيادة قبل المُضي قُدُمًا، والجزء الآخر في الكويت يؤيدون ما نحاول قوله، هو أمرٌ جيد للكويت والمملكة، وأنا أعتقد أنها مسألة وقتٍ حتى يتم حلُّها.