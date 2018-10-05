ولي العهد يُجيب بالنسب والتواريخ.. كم تمثل رواتب الموظفين من الميزانية؟

ولي العهد يُجيب بالنسب والتواريخ.. كم تمثل رواتب الموظفين من الميزانية؟

2018/10/05
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالأرقام والتواريخ عن رواتب الموظفين، وكم تمثل من ميزانية الحكومة.

وأوضح ولي العهد ردًّا على تساؤل وكالة بلومبيرغ في هذا الشأن، أن رواتب السعوديين في 2016 كانت تمثل 50% من ميزانية الحكومة، أما في 2018 فمثّلت 42% منها، ومن المنتظر أن تكون في عام 2020 أقل من 40%، أما في 2030 فمن المفترض حسب الخطة ورؤية المملكة أن تكون حوالي 30%.


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